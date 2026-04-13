バスケットボールＢリーグ１部の富山グラウジーズ。王者・宇都宮との第１戦は６６対８５で敗れ、迎えたきのうの第２戦。日本人初のＮＢＡプレーヤー宇都宮の４５歳・田臥勇太選手。今シーズンは勝敗が決まった場面での出場が続いています。試合は、田臥選手が出てこられない展開に持ち込みます。絶好調のトレイ・ケル選手を中心に得点を重ね王者に食らいついたグラウジーズ。最終第４ク