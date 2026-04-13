猫が見せるかわいい『手の仕草』 1.そっと前足を乗せてくるしぐさ 猫があなたの腕や膝に、ちょこんと前足を乗せてくることはありませんか。これは単なる偶然ではなく、「つながっていたい」という気持ちの表れです。 猫は警戒心が強いですが、安心している相手には自分から軽く触れて距離を縮めようとします。 たとえば、スマホを見ているときに前足をそっと置かれる場面。これは「ねえ、こっちを見て」と控