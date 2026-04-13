報道番組「羽鳥慎一モーニングショー」（テレビ朝日系）の2026年4月10日放送回に出演したコメンテーターの玉川徹氏の米・トランプ大統領の娘の夫・クシュナー氏をめぐる発言について、「人種差別ではないか」とする声が上がっている。テレビ朝日は取材に、「ご指摘には当たらないと考えております」としている。クシュナー氏の出席「マイナスでしかないような気がする」番組では、米国とイランの協議に出席するとみられる顔ぶれを