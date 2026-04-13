中東情勢を受け各地の在日アメリカ軍基地で基地を一般に開放するイベントが中止となる中、アメリカ軍岩国基地は13日、5月3日に開催する予定の「フレンドシップデー」の概要を発表しました。フレンドシップデーはアメリカ軍と海上自衛隊の共催でアメリカ軍岩国基地を一般に開放するイベントです。2025年はおよそ13万人が来場し、ことしは5月3日に開催が予定されています。中東情勢の悪化を受け、佐世保や横須賀などの在