米軍岩国基地が5月3日開催予定の「フレンドシップデー」の概要を発表 保安上の理由などでイベント会場から近い基地正門から入場に
中東情勢を受け各地の在日アメリカ軍基地で基地を一般に開放するイベントが中止となる中、アメリカ軍岩国基地は13日、5月3日に開催する予定の「フレンドシップデー」の概要を発表しました。
フレンドシップデーはアメリカ軍と海上自衛隊の共催でアメリカ軍岩国基地を一般に開放するイベントです。
2025年はおよそ13万人が来場し、ことしは5月3日に開催が予定されています。
（米海兵隊岩国航空基地司令官ケネス・K・ロスマン大佐）
「このイベントを継続して開催できることを誇りに思う。素晴らしいイベントになると思う。最優先事項はパートナーシップを証明するために参加者の安全を確保すること」
2026年は保安上の理由や混雑緩和のため、イベント会場から近い基地正門から入場させるとしています。
日本国籍以外の人の入場についてはパスポートと在留カードが必要としたうえで「いかなる理由でも誰に対しても、入場を拒否する権限を有する」などとしています。
イベントでは、アメリカ軍のステルス戦闘機F35BとF35Cのアクロバットチームによる航空ショーが行われるほか、去年自衛隊に初配備された航空自衛隊のF35Bが展示されます。