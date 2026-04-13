新潟市の中心部・古町エリアに、客室やレストランなどが分かれている『分散型ホテル』が誕生します。6月のグランドオープンを前に、客室などが公開されました。 新潟市の古町に誕生した『NIPPONIA 新潟古町 花街(かがい)」。 古町エリアのにぎわい復活を目指し3棟の歴史的建造物を改修、古町芸妓の文化や新潟の歴史を感じることができます。 『美や古』は、芸妓を呼び酒宴を楽しむ待合茶屋として使われていたこ