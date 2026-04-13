11日、五泉市のチューリップまつりが開幕しました。今年は例年よりも早く開花が進んでいます。 2haの畑に、じゅうたんのように広がる色鮮やかなチューリップ。11日午前の時点で約100万本のうち5割ほどが開花していました。3月から気温が高い日が続き適度に雨も降ったことで、例年より5日～1週間ほど早く開花が進んでいるということです。 ■来場者 「楽しかった。」 ■来場者 「毎年 素敵で