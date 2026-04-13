11日、五泉市のチューリップまつりが開幕しました。今年は例年よりも早く開花が進んでいます。



2haの畑に、じゅうたんのように広がる色鮮やかなチューリップ。11日午前の時点で約100万本のうち5割ほどが開花していました。3月から気温が高い日が続き適度に雨も降ったことで、例年より5日～1週間ほど早く開花が進んでいるということです。



■来場者

「楽しかった。」



■来場者

「毎年 素敵ですけど、今年も素敵。子どもたちも喜んでいるのでよかった。」



■来場者

「じゅうたんみたいでカラフルですごいきれいでした。」



■来場者

「赤がすごいきれいだなと思いました。」



チューリップは、球根の出荷に向けて20日以降に花を摘み始めるということです。『五泉市チューリップまつり』は19日(日)までの開催です。