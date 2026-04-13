春の関東高校野球群馬県予選は１３日、県内３球場で１回戦５試合が行われました。 グレースイン前橋市民球場 農大二高と西邑楽の試合は、両チーム３１安打の打撃戦。農大二高が制して初戦を突破しました。 高崎城南球場 第１試合は明和県央が終盤の集中打で逆転勝ち。第２試合は、桐生工業が序盤、中盤、終盤と着実に得点を奪い沼田を退けました。 小倉クラッチ・スタジアム第１試合は高崎工業が伊勢崎