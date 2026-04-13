ワンコ2匹がドッグランで一緒に過ごしたら、性格の違いがあらわになって…？投稿は記事執筆時点で2万回再生を突破し、愉快な光景に爆笑する人が続出しています。 【動画：ドッグランに来た『性格が正反対の2匹の犬』→まるで『優等生とヤンキー』のような光景】 対照的すぎる2匹のワンコ YouTubeチャンネル「ペコビーたん」に投稿されたのは、ビーグルの「ペコ」ちゃんがお友達のMIX犬「ポピー」