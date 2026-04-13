トッテナムはプレミアリーグ第32節でサンダーランドと対戦。この試合はロベルト・デ・ゼルビ新監督の初陣になったが、トッテナムは0-1で敗れた。今節残留争いを行うウェストハムは勝利、ノッティンガム・フォレストも勝ち点1を積み上げたが、トッテナムは敗戦。リーズはまだ試合を行っていないが、トッテナムは残留を争うチームに勝ち点差を離される形となった。現在トッテナムは降格圏の18位となっていて、降格も現実味を帯びてき