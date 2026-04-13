広島県は、県民の健康寿命を延ばすため、医薬品の販売などを行う企業と連携し、肥満症対策に乗り出します。県と協定を結んだのは、医療用医薬品の製造・販売などを行う「ノボノルディスクファーマ」です。企業側が持つ医療関係者とのネットワークを生かし、肥満症や関連する慢性疾患の対策に連携して取り組み、県民の健康寿命を延ばすことが狙いです。■横田 美香 知事「県民1人1人が、それぞれのライフステ&#