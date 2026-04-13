11日に金沢市の県道が陥没し、現在も通行止めが続いています。その穴の大きさは直径、深さともに10メートル。このスタジオがほとんど覆われてしまいます。陥没の原因は何だったのでしょうか。金沢市二俣町の県道にぽっかりと開いた大きな穴。平本 駿介 記者：「道路の陥没から2日が経ちました。こちらを見ますと大きな穴が確認でき、岩肌がむき出しとなっています」11日の午前1時頃に陥没した県道は、現在も通行止めが続いて