タレントのJOYが13日にInstagramを更新。格闘技イベント「RIZIN」フェザー級王者との2ショットを公開した。【別カット】JOY、RIZIN絶対王者との仲良し2ショットJOYが投稿したのは、2024年にRIZIN参戦以降、無敗を誇るキルギス出身のフェザー級王者ラジャブアリ・シェイドゥラエフとの2ショット。写真には、シェイドゥラエフから抱えられ驚くJOYの表情や笑顔の2ショット、肩を組んでポーズを決める姿も収められている。投稿の