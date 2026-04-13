「パワーが人じゃなくて熊なのよ」JOY、RIZIN絶対王者に襲われる!?
タレントのJOYが13日にInstagramを更新。格闘技イベント「RIZIN」フェザー級王者との2ショットを公開した。
【別カット】JOY、RIZIN絶対王者との仲良し2ショット
JOYが投稿したのは、2024年にRIZIN参戦以降、無敗を誇るキルギス出身のフェザー級王者ラジャブアリ・シェイドゥラエフとの2ショット。写真には、シェイドゥラエフから抱えられ驚くJOYの表情や笑顔の2ショット、肩を組んでポーズを決める姿も収められている。
投稿の中でJOYは「RIZIN終わって歩いてたら突然タックルから持ち上げられて誰かと思ったらシェイちゃん！」とコメント。続けて「相変わらずパワーが人じゃなくて熊なのよ もう俺の肋骨は折らないでね？笑」とつづっている。
JOYはシェイドゥラエフと親交が深く、ロケでキルギスへ行き練習に参加するほどの間柄。2025年12月に行われた「RIZIN AWARD」ではJOYがロケを終えて帰国したところ、肋骨が折れていたことを明かしていた。
引用：「JOY」Instagram（@joy.official）
【別カット】JOY、RIZIN絶対王者との仲良し2ショット
JOYが投稿したのは、2024年にRIZIN参戦以降、無敗を誇るキルギス出身のフェザー級王者ラジャブアリ・シェイドゥラエフとの2ショット。写真には、シェイドゥラエフから抱えられ驚くJOYの表情や笑顔の2ショット、肩を組んでポーズを決める姿も収められている。
JOYはシェイドゥラエフと親交が深く、ロケでキルギスへ行き練習に参加するほどの間柄。2025年12月に行われた「RIZIN AWARD」ではJOYがロケを終えて帰国したところ、肋骨が折れていたことを明かしていた。
引用：「JOY」Instagram（@joy.official）