東方神起が4月26日に開催する神奈川・日産スタジアム公演の模様を、WOWOWで生中継する。【写真】カッコイイ…！笑顔で手をふる東方神起高い音楽性と圧倒的なライブパフォーマンスで世界を熱狂させてきた東方神起。2005年4月に日本デビューして以来、数々の記録を打ち立て、昨年20周年の節目を迎えた。WOWOWでは、20周年イヤーを締めくくる日産スタジアム2Days公演より、最終日の4月26日のステージを生中継する。東方神起が日