東方神起、日産スタジアム公演をWOWOWで生中継 サイン入りTシャツのプレゼントも実施
東方神起が4月26日に開催する神奈川・日産スタジアム公演の模様を、WOWOWで生中継する。
【写真】カッコイイ…！笑顔で手をふる東方神起
高い音楽性と圧倒的なライブパフォーマンスで世界を熱狂させてきた東方神起。2005年4月に日本デビューして以来、数々の記録を打ち立て、昨年20周年の節目を迎えた。WOWOWでは、20周年イヤーを締めくくる日産スタジアム2Days公演より、最終日の4月26日のステージを生中継する。
東方神起が日産スタジアムでライブを行なうのは、海外アーティストとしては史上最多、自身の記録を更新する3度目。史上初の日産スタジアム3Daysを成し遂げた2018年以来、約8年ぶりとなる。昨年4月27日には、20周年記念ライブツアーの東京ドーム千秋楽公演をもって、東京ドーム公演数33回、全国ドーム公演数92回を数え、海外アーティスト最多記録を自ら更新した。
デビュー以来数々の苦境を経験しながら、立ち止まらず進み続け、海外アーティストとして前人未到の道を拓いてきた東方神起。タイトルの『RED OCEAN』とは、東方神起のグループカラーの赤いペンライトが染め上げる絶景を示す言葉。20年間の軌跡を胸に、ユンホとチャンミンがファンとともに新たな未来へと踏み出す門出となる。
同公演の生中継を記念して、WOWOW加入者の中から抽選で10人にサイン入りツアーTシャツがプレゼントされる。募集期間は6月3日まで。
■『生中継！東方神起 20th Anniversary LIVE IN NISSAN STADIUM 〜RED OCEAN〜』
4月26日（日）午後4：55
※WOWOWプライム
※放送視聴のみ WOWOWオンデマンドでの配信なし
■『東方神起 20th Anniversary LIVE IN NISSAN STADIUM 〜RED OCEAN〜全編ノーカット』
5月30日（土）午後7：00
※WOWOWプライムで放送／WOWOWオンデマンドで配信
※放送・配信終了後〜3日間のアーカイブ配信あり
■『東方神起 20th Anniversary LIVE IN NISSAN STADIUM 〜RED OCEAN〜スペシャルダイジェスト＆インタビュー』
7月放送・配信予定
※放送・配信終了後〜2週間のアーカイブ配信あり
■『東方神起 LIVE TOUR 〜Begin Again〜 Special Edition in NISSAN STADIUM 完全版』
4月19日（日）午後4：30
WOWOWライブ／WOWOWオンデマンド
※放送・配信終了後〜2週間のアーカイブ配信あり
■6月放送・配信予定
『東方神起 LIVE TOUR 2012 〜TONE〜 完全版』
『東方神起 LIVE TOUR 2013 〜TIME〜 完全版』
『東方神起 LIVE TOUR 2013 〜TIME〜 FINAL in NISSAN STADIUM 完全版』
『東方神起 LIVE TOUR 2014 〜TREE〜 完全版』
『東方神起 LIVE TOUR 2015 〜WITH〜 完全版』
■8月放送・配信予定
『東方神起 LIVE TOUR 2017 〜Begin Again〜 完全版』
『東方神起 LIVE TOUR 2018 〜TOMORROW〜 完全版』
『東方神起 LIVE TOUR 〜Begin Again〜 Special Edition in NISSAN STADIUM 完全版』
『東方神起 LIVE TOUR 2019 〜XV〜 完全版』
『東方神起 LIVE TOUR 2023 〜CLASSYC〜 完全版』
『東方神起 20th Anniversary LIVE TOUR 〜ZONE〜 完全版』
■9月放送・配信予定
『東方神起 MUSIC VIDEO COLLECTION 2012-2026』
『東方神起 20th Anniversary Special Program Vol.1』
『東方神起 20th Anniversary Special Program Vol.2』
『東方神起 20th Anniversary Special Program Vol.3』
【写真】カッコイイ…！笑顔で手をふる東方神起
高い音楽性と圧倒的なライブパフォーマンスで世界を熱狂させてきた東方神起。2005年4月に日本デビューして以来、数々の記録を打ち立て、昨年20周年の節目を迎えた。WOWOWでは、20周年イヤーを締めくくる日産スタジアム2Days公演より、最終日の4月26日のステージを生中継する。
デビュー以来数々の苦境を経験しながら、立ち止まらず進み続け、海外アーティストとして前人未到の道を拓いてきた東方神起。タイトルの『RED OCEAN』とは、東方神起のグループカラーの赤いペンライトが染め上げる絶景を示す言葉。20年間の軌跡を胸に、ユンホとチャンミンがファンとともに新たな未来へと踏み出す門出となる。
同公演の生中継を記念して、WOWOW加入者の中から抽選で10人にサイン入りツアーTシャツがプレゼントされる。募集期間は6月3日まで。
■『生中継！東方神起 20th Anniversary LIVE IN NISSAN STADIUM 〜RED OCEAN〜』
4月26日（日）午後4：55
※WOWOWプライム
※放送視聴のみ WOWOWオンデマンドでの配信なし
■『東方神起 20th Anniversary LIVE IN NISSAN STADIUM 〜RED OCEAN〜全編ノーカット』
5月30日（土）午後7：00
※WOWOWプライムで放送／WOWOWオンデマンドで配信
※放送・配信終了後〜3日間のアーカイブ配信あり
■『東方神起 20th Anniversary LIVE IN NISSAN STADIUM 〜RED OCEAN〜スペシャルダイジェスト＆インタビュー』
7月放送・配信予定
※放送・配信終了後〜2週間のアーカイブ配信あり
■『東方神起 LIVE TOUR 〜Begin Again〜 Special Edition in NISSAN STADIUM 完全版』
4月19日（日）午後4：30
WOWOWライブ／WOWOWオンデマンド
※放送・配信終了後〜2週間のアーカイブ配信あり
■6月放送・配信予定
『東方神起 LIVE TOUR 2012 〜TONE〜 完全版』
『東方神起 LIVE TOUR 2013 〜TIME〜 完全版』
『東方神起 LIVE TOUR 2013 〜TIME〜 FINAL in NISSAN STADIUM 完全版』
『東方神起 LIVE TOUR 2014 〜TREE〜 完全版』
『東方神起 LIVE TOUR 2015 〜WITH〜 完全版』
■8月放送・配信予定
『東方神起 LIVE TOUR 2017 〜Begin Again〜 完全版』
『東方神起 LIVE TOUR 2018 〜TOMORROW〜 完全版』
『東方神起 LIVE TOUR 〜Begin Again〜 Special Edition in NISSAN STADIUM 完全版』
『東方神起 LIVE TOUR 2019 〜XV〜 完全版』
『東方神起 LIVE TOUR 2023 〜CLASSYC〜 完全版』
『東方神起 20th Anniversary LIVE TOUR 〜ZONE〜 完全版』
■9月放送・配信予定
『東方神起 MUSIC VIDEO COLLECTION 2012-2026』
『東方神起 20th Anniversary Special Program Vol.1』
『東方神起 20th Anniversary Special Program Vol.2』
『東方神起 20th Anniversary Special Program Vol.3』