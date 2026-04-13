着工から約6年 新しい「宮沢橋」が完成宮城県仙台市を流れる広瀬川に架かる「宮沢橋」の新しい橋が、2026（令和8）年2月に完成を迎えました。2019（令和元）年11月から進められてきた工事はいよいよ大詰めを迎えています。【メチャ便利だぞ…！】これが「宮沢橋」開通後の道路ネットワークです（地図・写真で見る）宮沢橋はJR仙台駅の南側約2kmに位置し、一級河川である広瀬川を渡る主要なルートのひとつです。その一方、1955