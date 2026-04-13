YouTuberでタレントのてんちむさんは4月11日、自身のInstagramを更新。息子と東京ディズニーランドを訪れた時の様子を公開しました。【写真】てんちむが息子とディズニーへ！「てんちゃんのママ姿見るの好き」てんちむさんは「絶対頭飾りつけたい親vs断固拒否の息子遊び疲れて寝てる最中に付けたwinner」とつづり、9枚の写真を投稿。東京ディズニーランドでの親子ショットです。白いミッキーポンポン付きキャップをかぶったて