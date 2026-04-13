「絶対イケメン」てんちむ、息子とのディズニーショット公開！ 「指輪してない」「温度差感じる」の声も
YouTuberでタレントのてんちむさんは4月11日、自身のInstagramを更新。息子と東京ディズニーランドを訪れた時の様子を公開しました。
【写真】てんちむが息子とディズニーへ！
コメントでは「泣ける てんちゃんかわいいし最高」「幸せオーラ全開」「癒しすぎます」「てんちゃんのママ姿見るの好き 私もてんちゃんみたいな可愛いママになるぞーーーー」「こんな素敵なまま、いません！」「顔隠していてもイケメン君！」「絶対イケメン 顔見えないのに可愛すぎる」「髪型タイタニのデカプでバリカワ」と、てんちむさんと息子それぞれに絶賛の声が寄せられました。
一方、「三崎さんは動画でも結婚指輪してたけど てんちむさんは、結婚指輪してない なんか温度差感じるなぁ。。。」「三崎パパも一緒にディズニー行ってるのかな？」といった声も上がっています。
(文:多町野 望)
【写真】てんちむが息子とディズニーへ！
「てんちゃんのママ姿見るの好き」てんちむさんは「絶対頭飾りつけたい親vs断固拒否の息子 遊び疲れて寝てる最中に付けた winner」とつづり、9枚の写真を投稿。東京ディズニーランドでの親子ショットです。白いミッキーポンポン付きキャップをかぶったてんちむさんが、息子を抱っこしたりベビーカーを押したりしている姿が見られます。7枚目はてんちむさんの自撮りショットで、とても美しいです。
一方、「三崎さんは動画でも結婚指輪してたけど てんちむさんは、結婚指輪してない なんか温度差感じるなぁ。。。」「三崎パパも一緒にディズニー行ってるのかな？」といった声も上がっています。
3月に結婚を発表3月28日の投稿で、元青汁王子こと実業家の三崎優太さんと結婚したことを発表していたてんちむさん。同日、別の投稿では結婚指輪をはめた手元の写真や、三崎さんとのツーショットも公開しました。この時の指輪が今回の投稿では見られなかったようです。今後の投稿で指輪が再び見られる日が来るのか期待したいですね。
(文:多町野 望)