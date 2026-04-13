ニッポンに行きたくてたまらない外国人を世界で大捜索！ ニッポン愛がスゴすぎる外国人をご招待する「世界！ニッポン行きたい人応援団」(毎週月曜夜8時54分)。今回は、日本庭園の魅力が詰まった「日本庭園スペシャル」をお届けします。【動画】「世界！ニッポン行きたい人応援団」最新回22年連続1位の日本庭園に感動紹介するのは、イギリス在住、「日本庭園」を愛するマーティンさん。ニッポン独自の美意識が凝縮されている「日本