ヤクルト、ソフトバンク、メッツなどでリリーフ投手として活躍した五十嵐亮太氏（46）が、自身の公式YouTubeチャンネルの名を冠した初の協賛試合「イガちゃんねるDAY with uFit」を開催する。五十嵐氏が所属するサニーサイドアップ社が13日に発表。5月28日のヤクルト対西武戦（神宮）で実施される。プロ野球OBがユーチューバーとして試合を協賛するという、極めて異例の試みとなる。五十嵐氏やチャンネルアシスタントの山本萩