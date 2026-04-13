ヤクルト、ソフトバンク、メッツなどでリリーフ投手として活躍した五十嵐亮太氏（46）が、自身の公式YouTubeチャンネルの名を冠した初の協賛試合「イガちゃんねるDAY with uFit」を開催する。

五十嵐氏が所属するサニーサイドアップ社が13日に発表。5月28日のヤクルト対西武戦（神宮）で実施される。プロ野球OBがユーチューバーとして試合を協賛するという、極めて異例の試みとなる。五十嵐氏やチャンネルアシスタントの山本萩子（フリーアナウンサー）と一緒に野球観戦ができるVIP向けプランや、オリジナルグッズ販売、来場者への限定ステッカー配布などがある。

YouTubeチャンネル「イガちゃんねる〜五十嵐亮太の人生は旅だ〜」はチャンネル登録者が11万人を突破。五十嵐氏は「（開設から）気がつけば3年目。ここまで続けてこられたのは、いつも応援してくださる皆さんのおかげです。今回は、日頃の感謝を込めて、“ファンの皆さんにとにかく楽しんでもらえる一日”をテーマに、これまでにないイベントを企画しました」とコメント。併せて「まだチャンネルを登録していない方は…この機会にぜひよろしくお願いします！」とPRした。

1997年のドラフト2位でヤクルト入りした五十嵐氏は、2004年に最優秀救援投手のタイトルを獲得した。2010年から大リーグでプレーし、メッツなど3球団で合計83試合に登板。2013年から日本球界に復帰し、2014年は63試合に登板してソフトバンクの日本一に貢献した。2020年ヤクルトで現役を引退。日米通算906試合に登板した。現在は野球解説者として活躍中。