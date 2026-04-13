高市早苗首相は2026年4月12日に行われた「第93回自由民主党大会」で、「日本人の手による自主的な憲法改正は党是だ。時は来た」と力を込めた。高市首相「国会では『決断のための議論』を進めること、などを...」さらに、「議論のための議論であってはならない。国民の負託に応えるためには、決断のための議論を行うべきだ」「新たなページをめくるべきかどうか、国民に堂々と問おうではないか」とも語っており、憲法改正に前向きな