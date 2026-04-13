サッカーの百年構想リーグは後半戦に入っています。カマタマーレ讃岐は、ホームで徳島との「東四国クラシコ」に臨みました。 J1での経験もある徳島に対し、試合の立ち上がりこそ見せ場を作りますが、前半28分に先制点を許すと、そこからわずか18分間でまさかの4失点。 後半の立ち上がりにもダメ押し点を決められたカマタマーレ。ホームのサポーターの前で意地の一点を狙いに行