タンスのゲンは4月10日に、大容量収納を備えることで限られた部屋の空間を有効活用できる「跳ね上げ式ベッドフレーム」を、公式オンラインショップ、楽天市場店、Yahoo!ショッピング店にて発売した。カラーは、ウォールナット×ブラック、ホワイトウォッシュ×ホワイトの2色。価格は、シングルが2万9999円、セミダブルが3万4999円、ダブルが3万9999円。●跳ね上げ式ならではの使いやすさ「跳ね上げ式ベッドフレーム」は、一般