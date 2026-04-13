日本色材工業研究所 [東証Ｓ] が4月13日大引け後(17:00)に決算を発表。26年2月期の連結経常利益は前の期比58.9％減の1.5億円に落ち込んだが、27年2月期は前期比82.1％増の2.7億円にＶ字回復する見通しとなった。 直近3ヵ月の実績である12-2月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比5.0倍の1.5億円に急拡大し、売上営業利益率は前年同期の1.0％→3.2％に改善した。 株探ニュース