猫のお腹がグルグル鳴るときに考えられる原因5つ 猫のお腹が鳴る理由はひとつではなく、空腹のような自然な反応から、胃腸の不調や病気が関係しているケースまでさまざまです。 そのため、「たまたま鳴っているだけかな」と軽く考えるのではなく、どんなタイミングで音が出るのか、ほかに変化がないかを確認しておくことが大切です。ここでは、よく考えられる原因を5つ紹介します。 1.空腹で腸が動いてい