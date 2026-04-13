猫のお腹がグルグル鳴るときに考えられる原因5つ

猫のお腹が鳴る理由はひとつではなく、空腹のような自然な反応から、胃腸の不調や病気が関係しているケースまでさまざまです。

そのため、「たまたま鳴っているだけかな」と軽く考えるのではなく、どんなタイミングで音が出るのか、ほかに変化がないかを確認しておくことが大切です。ここでは、よく考えられる原因を5つ紹介します。

1.空腹で腸が動いている

ごはんの時間が近づくと、胃や腸が動いて音が出ることがあります。これは人でもよくある反応で、猫でも元気や食欲がいつも通りで、便の状態や体調にも問題がなければ、あまり心配しなくてよいケースが多いでしょう。

2.早食い・食べ方による空気の飲み込み

勢いよくフードを食べる猫は、食べ物と一緒に空気も飲み込みやすくなります。その結果、腸内でガスが動いて「グルグル」「キュルキュル」と音が出ることがあり、吐き戻しやゲップが増える場合もあります。

3.フードが合っていない・急な切り替え

体質に合っていないフードを食べていたり、急に別のフードへ切り替えたりすると、腸内環境が乱れてお腹の音が出やすくなることがあります。

とくに便がゆるくなる、排便回数が増える、食後に落ち着かないなどといった変化があるなら、フードとの相性を見直したほうがよいかもしれません。フードの変更は一気に行わず、数日から1週間ほどかけて少しずつ慣らしていくのが基本です。

4.胃腸の不調（消化不良・毛玉・軽い腸炎）

毛玉がたまっていたり、消化不良が起きていたりすると、胃腸が刺激されてお腹の音が目立つことがあります。

軽い下痢や吐き気、食欲のムラなどが一緒に見られる場合は、胃腸の調子が乱れている可能性を考えたほうがよいでしょう。

5.病気が隠れている可能性

お腹の音そのものは珍しくなくても、背景に病気が隠れている場合があります。たとえば寄生虫、腸炎、膵炎、甲状腺の異常などがあると、胃腸の動きが不安定になり、普段より音が増えることがあります。

特に「急に音が増えた」「食欲や元気が落ちた」「体重が減ってきた」といった変化が重なるなら、単なるお腹の動きでは片づけないほうがよいでしょう。

見逃せない症状：受診の目安

お腹が鳴っているだけなら少し様子を見てもよいことがありますが、ほかの不調が重なっている場合は、自己判断で長く様子を見るのは避けたほうが安心です。

下痢や嘔吐が続く 食欲や元気が落ちている お腹が張って苦しそうにしている 体重が減ってきた 血便や黒っぽい便が出る

こうした症状がある場合は、胃腸トラブルだけでなく別の病気が関係している可能性もあります。特に子猫やシニア猫は体調が崩れると悪化しやすいため、早めに動物病院で相談したほうがよいでしょう。

家庭でできる対処法

猫のお腹が鳴っているときは、まず慌てずに全体の様子を確認することが大切です。音だけに注目するのではなく、食欲、元気、便の状態、水分摂取などをあわせて見ていくと、様子見でよいのか受診すべきか判断しやすくなります。

まずは食欲・元気・便の状態を確認する

お腹の音がしていても、食欲があり、元気も普段通りで、便の状態にも問題がなければ、しばらく様子を見てもよいことがあります。

反対に、音に加えて元気のなさや食欲低下があるなら、体の中で何か不調が起きている可能性も考えられます。

早食いが原因っぽいなら食べ方を工夫する

食べるのが早い猫では、早食い防止皿を使ったり、1回の量を少なめにして複数回に分けたりすると、お腹の音が落ち着くことがあります。

勢いよく食べる癖がある子ほどちょっとした工夫で空気の飲み込みが減りやすくなるため、食べた直後の様子を見ながら、どの方法が合うか試してみるとよいでしょう。

フードの切り替え方を見直す

フードを変えた直後から音が増えたなら、一度前のフードに戻す、あるいは切り替えのペースをもっとゆっくりにする方法もあります。

猫の胃腸は急な変化にあまり強くないため、飼い主が思う以上に慎重な切り替えが必要なことも。体質に合う・合わないもあるので、便の状態も一緒に見ながら判断すると分かりやすいでしょう。

症状を伴うときは自己判断をしない

下痢や嘔吐を伴っている場合、自己判断で人用の整腸剤や胃薬を使うのは避けてください。猫では使えない成分が含まれていることもありますし、原因がはっきりしないまま薬で症状を抑えると、かえって判断が難しくなることもあります。

気になる症状が重なっているときは、無理に家で何とかしようとせず、動物病院へ相談するのが安心です。

まとめ

猫のお腹が鳴るのは、空腹や食べ方によることも多い一方で、胃腸トラブルや病気が隠れている場合もあります。大切なのは、音そのものだけで判断せず、元気・食欲・便の状態などをあわせて確認することです。

もし違和感が続いたり、ほかの症状も見られたりするなら、早めに受診して原因を確かめたほうが安心でしょう。日常のちょっとした変化に気づけることが、愛猫の健康を守る大きな力となります。

(獣医師監修：加藤桂子)