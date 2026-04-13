「情報7daysニュースキャスター」（TBS系）で総合司会を務める映画監督・脚本家の三谷幸喜さんが、2026年4月11日放送でドッキリのジョークをかまして、番組進行の安住紳一郎アナもタジタジとなった。三谷さんの新作ミュージカルに登場する「嫌なキャスター」とは誰なんだ？閉じ込められた通勤電車の中に朝のワイドショーキャスターがいてオープニングの2人のトークで、「私事なんですけども」と三谷さんが話し始めたのは、公演中の