「情報7daysニュースキャスター」（TBS系）で総合司会を務める映画監督・脚本家の三谷幸喜さんが、2026年4月11日放送でドッキリのジョークをかまして、番組進行の安住紳一郎アナもタジタジとなった。三谷さんの新作ミュージカルに登場する「嫌なキャスター」とは誰なんだ？

閉じ込められた通勤電車の中に朝のワイドショーキャスターがいて

オープニングの2人のトークで、「私事なんですけども」と三谷さんが話し始めたのは、公演中の新作ミュージカルの紹介だった。列車事故で電車が止まり、復旧を急ぐ作業員、電車の中に閉じ込められた乗客、電車に乗れなかった人が交錯する群像劇だという。

「その電車に乗れなかった人たちの中に、朝のワイドショーの司会者がいるんですよ。生放送のために間に合わないって、ものすごく焦るの。ぜひ安住さんに見ていただきたい。すごい嫌なキャラクターなんです」

安住アナは早朝ワイドの「THE TIME,」（TBS系）の総合司会を担当している。嫌なキャスターのイメージは安住アナなのか。三谷さんは「安住さんって言ってるんじゃないですよ」と慌てて否定したが、安住アナは「何か、私に言いたかったんですか」といぶかる。

自分のことしか考えないキャスター、安住アナ情報を参考にした？

「感想聞きたかったなって。すっごく嫌なキャラなんですよ。自分のことしか考えないの」と取り繕うが、「私の見聞きしたものをちょっと入れたんですか」と安住アナ。

「入れてない、入れてない」と三谷さんは言うのだが、嫌なキャスターが安住アナではないとしたら、誰なのか。

やはり実際のモデルがいるらしい。

（シニアエディター 関口一喜）