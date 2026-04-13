焼肉食べ放題チェーン「じゅうじゅうカルビ」は、2026年4月13日（月）から期間限定で「春の感謝祭 第二弾」を開催する。本キャンペーンでは、平日ディナータイムの食べ放題が「時間無制限」となる（通常は180分）。対象となるのは、「大感激コース」「じゅうカルコース」「牛タンプレミアムコース」の3種類。これにより、利用者は時間を気にすることなく高品質な焼肉を心ゆくまで堪能できる。じゅうじゅうカルビ全店で開催する。20