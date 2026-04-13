スイスのアクロニスは現地時間の4月7日に、24時間365日のマネージド検知および対応（MDR：Managed Detection and Response）サービス「Acronis MDR by Acronis TRU」の提供を開始した。●パッチ管理と復旧まで含めた運用しやすいMDR「Acronis MDR by Acronis TRU」は、Acronis Threat Research Unit（アクロニス脅威リサーチユニット：TRU）による脅威の検知、迅速なインシデント対応、サイバーレジリエンスを提供するMDRサー