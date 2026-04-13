14日に放送される日本テレビ系バラエティ番組『ザ!世界仰天ニュース』3時間スペシャル(19:00〜)では、22歳で亡くなった大学生の「グエー死んだンゴ」に秘められたエピソードを再現する。(左から)松島聡、笑福亭鶴瓶SNSへの投稿から3日で1億回の閲覧数を超えた「グエー死んだンゴ」。投稿したのは、活発で明るい大学生だった。彼は、希少ながんに襲われ、ステージ3Bと診断。病と闘う過酷な日々を送っていた。そんな中、友人やSNSを