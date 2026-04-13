AOKIが展開する「ORIHICA」は、若手デザイナー育成を目的とした女子美術大学、フレックスジャパンとの産学協働プロジェクト第5弾を実施した。「BIZSPO」セットアップに合うトップスデザイン案今回は「スポーツMIXのオフィスカジュアル」をキーワードに、同社の人気シリーズBIZSPOセットアップに合うトップスを企画した。14名の学生デザイナーが参加したコンテストから、機能性とデザイン性を両立した2名のアイデアを採用・商品化