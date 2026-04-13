トランプ政権で国土安全保障省（DHS）長官を務めたクリスティ・ノーム氏（54）。強硬な不法移民取り締まりを指揮し、保守派の喝采を浴びた政治家だ。 【画像を見る】妻を見守るブライオン氏、豊胸やボトックスなど整形を繰り返すニコール氏の造形その夫、ブライオン・ノーム氏（55）が"巨大な胸"をトレードマークにするOnlyFansインフルエンサーに毎月1500ドル（約24万円）を払い続けていたことが発覚し、全米に衝撃が走