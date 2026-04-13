トランプ政権で国土安全保障省（DHS）長官を務めたクリスティ・ノーム氏（54）。強硬な不法移民取り締まりを指揮し、保守派の喝采を浴びた政治家だ。

【画像を見る】妻を見守るブライオン氏、豊胸やボトックスなど整形を繰り返すニコール氏の造形

その夫、ブライオン・ノーム氏（55）が"巨大な胸"をトレードマークにするOnlyFansインフルエンサーに毎月1500ドル（約24万円）を払い続けていたことが発覚し、全米に衝撃が走っている。

ブライオン氏が熱心に課金していた相手はラスベガス在住のOnlyFansモデル、ニコル・ラッカーニョ（47）。"生きたバービー人形"の外見を追求する「ビンボフィケーション（Bimbofication）」と呼ばれるジャンルで活動するインフルエンサーで、豊胸手術で作り上げた「巨大な胸」の自撮り写真が話題を呼んでいた。

複数の報道によれば、ブライオン氏がコンテンツの購読者登録を行ったのは2020年。「シカゴのジェイソン」という偽名で250ドル（約4万円）のプレミアムプランに課金し、プライベートメッセージをやりとりするようになった。

海外ジャーナリストが続ける。

「ブライオン氏は課金プランを月1500ドルの『全動画へのアクセス権+家賃の半額補助』という実質的な"パトロン契約"にクラスアップ。

さらに私的な援助として豊胸手術費用（約31万円）、ルイ・ヴィトンのハンドバッグ（約63万円）などの高級ブランドの購入資金も提供し、報道では支払い総額5万ドル（約800万円）を超えるとされています。

またニコルだけでなく複数の女性に対して総額2万5000ドル（約400万円）以上を支払っていたと伝えるメディアもあります」

ブライオン氏の偽名が発覚したのは2026年3月14日。ニコルがPayPalの入金履歴を確認したところ、送金者名に本名の「ブライオン・ノーム」が表示されていたのだ。

ブライオン氏はニコルに対して「君を究極のバービー花嫁にしたい」といった趣旨のメッセージを送っていたとも伝えられている。さらに「愛している」「結婚したい」といった言葉も繰り返し、関係は"疑似恋愛"の域に達していたとみられる。

プロポーズまがいのメッセージを送っていた時期についても、注目が集まっている。ブライオン氏がこれらの言葉をニコルに告げたのは、妻クリスティがDHS長官を解任されてから、わずか5日後のことだったと報じられているのだ。

「トランプ大統領も事前承認」発言で関係悪化、事実上更迭の妻

クリスティ氏が解任されたのは2026年3月5日。彼女は、自身を起用した2億2000万ドル（約350億円）規模のDHSの広告キャンペーンについて、上院公聴会で「大統領も事前に承認していた」と証言していた。

しかし、トランプ大統領はロイターの取材に対し「私は何も知らなかった」と真っ向から否定。これをきっかけに、政権内での立場が急速に悪化し、事実上の更迭に至ったとみられている。

夫によるOnlyFansモデルへの高額課金や私的メッセージのやりとりなど、一連のスキャンダルが報じられる中、クリスティ氏の広報担当は「この件は家族にとって寝耳に水だった。家族のプライバシーに配慮し、静かに見守っていただきたい」とコメント。

夫婦には3人の子どもと孫もいることから、家族への影響を懸念する声も広がっているが、ブライオン氏本人から公式な声明は現時点で出ておらず、沈黙を続けている。

保守派の象徴的政治家に起こったスキャンダル

今回の報道は、SNSで瞬く間に拡散され、ブライアン氏への批判が噴出。「国家の中枢にいた人物の"最も近い存在"が、これほどリスクの高い行動を長期間続けていたのか」「国家の弱点になり得る行動だ」といった指摘が相次いでいる。

「クリスティ氏は、『法と秩序』『家族の価値観』を重んじる保守派の象徴的な政治家でしたが、政界の中枢から退き、夫は"二重生活"が明るみに出た。

『国土の安全保障』を預かっていた長官の夫が、毎月1500ドルで守り続けていたのが『巨大な胸』を持つインフルエンサーとの秘密の関係だったとは、保守派にとって、これほど"笑えないオチ"もないでしょう」（同前）

英紙「Daily Mail」は、ブライオン氏本人と見られる人物が"巨大な偽乳"を装着している自撮り画像を公開。SNSでまたたく間に拡散され、米国の国民的コント番組『SNL（サタデー・ナイト・ライブ）』（4月4日放送）では、義乳を装着したブライオン氏がネタ化され、大反響を呼んだ。ブライオン氏の公式発言が待たれる。