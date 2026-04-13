4月17日、皇室の恒例行事である春の園遊会が赤坂御苑で開かれる。園遊会とは両陛下が主催となって各界の功労者を招き、直接言葉を交わす社交の場。2026年春の園遊会には、ミラノ・コルティナ五輪で活躍したアスリートをはじめとする1753人が招待されている。皇室担当記者はこう話す。【写真を見る】青のデコルテ見せパーティードレスで雰囲気が違う坂本花織選手、顔を近づけて飛行機内で自撮りをするりくりゅうペア「今回の招待