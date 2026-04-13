夜におやつが欲しくなった猫さん。飼い主さんに伝えるため、ベルを前足で鳴らして催促する姿がInstagramで話題に。投稿は、記事執筆時点で90万回以上も再生され、「控えめにチ～ンってされますね！」「食べ方が可愛い♡」「ぼる塾のあんりちゃんに似てる！」など、さまざまな声が寄せられました！ 【動画：夜におやつが欲しくなった猫→ベルを『チーン』と鳴らして…かわいすぎる光景】 おやつが欲しいとき