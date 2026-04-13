夜におやつが欲しくなった猫さん。飼い主さんに伝えるため、ベルを前足で鳴らして催促する姿がInstagramで話題に。投稿は、記事執筆時点で90万回以上も再生され、「控えめにチ～ンってされますね！」「食べ方が可愛い♡」「ぼる塾のあんりちゃんに似てる！」など、さまざまな声が寄せられました！

【動画：夜におやつが欲しくなった猫→ベルを『チーン』と鳴らして…かわいすぎる光景】

おやつが欲しいときは…

Instagramアカウント「@ochocofanclub」さまは、ドラマにも出演する人気ねこちゃん「おちょこ」ちゃんの日常が更新されています。

おちょこちゃんは、ある特技を持っているのだそう。それは……

ベルを「チーン」と前足で鳴らすこと！おちょこちゃん、ベルを鳴らすことで飼い主さんにおやつをもらえることを理解しているので、おやつが欲しいときはベルを鳴らして催促するのだそうです。

そして、おやつをもらうと、満面の笑みを浮かべながら至福の表情を見せてくれるおちょこちゃん！ペチャッとしたぶちゃカワな顔が、くしゃっとさらに目が細められる表情は、なんとも愛らしいです。

まだまだおやつが足りない猫さん！

しかし、おちょこちゃん的には、まだまだおやつが足りません！その後も続けて「チーン、チーン」とベルを鳴らして催促するおちょこちゃん。

しかし、乱暴にベルを押すことはせず、そっと前足を添えるように控えめな押し方のおちょこちゃん。なんだか優雅さまで溢れ出ているように感じます。

そんな賢くお利口さんで食いしん坊なおちょこちゃん。そんなおちょこちゃんにベルを鳴らされてしまうと、おやつを食べている時の至福の表情を見たいがために、飼い主さんも次々とおやつをあげてしまうのでした！

控えめに押す姿が可愛すぎると話題に

何度もベルを控えめに押すおちょこちゃんの行動は、Instagramに投稿されると多くの人から反響が寄せられました。

コメント欄には「控えめにチ～ンってされますね！」「食べ方が可愛い♡」「ぼる塾のあんりちゃんに似てる！」「おやつあげすぎちゃいそう！」といった声が寄せられています。

そんなおちょこちゃんは現在、後輩の「ちろり」ちゃんと一緒に暮らしています。2匹の様子をもっと見てみたい方は、ぜひInstagramアカウント「@ochocofanclub」さまを覗いてみてくださいね！

おちょこちゃん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Instagramアカウント「@ochocofanclub」さま

執筆：しおり

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。