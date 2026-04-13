セブン-イレブン・ジャパンは、劇場版「名探偵コナン ハイウェイの堕天使」のランダムコンテンツプリントを、全国のセブン-イレブン店内に設置されたマルチコピー機で販売している。販売期間は7月31日まで。 用紙は写真用紙のL判で、価格は1枚200円。絵柄はランダムで出力される形式で、江戸川コナンと萩原千速が各4種、横溝重悟、世良真純、萩原研二、松田陣平が各3種。 購入は、商品ページに掲載さ