五泉市のニット製品製造業者「ファインレーベル」が、新潟地裁から破産手続き開始の決定を受けました。負債総額は約1億6170万円です。 民間の信用調査会社・帝国データバンクによりますと、「ファインレーベル」はセーターやカーディガン・スカートなど婦人用ニット製品を主体に2016年3月期には年売上高約3億3000万円を計上しましたが、繊維業界の不況や新型コロナの影響などで業