ウクライナの首都キーウの聖ソフィア大聖堂を訪れた子どもたち＝12日（共同）【キーウ共同】ロシアが表明し、ウクライナも応じる意向を示した12日のイースターに合わせた停戦は不発に終わった。「ロシアが和平に応じるとは思えない」「プーチン大統領は信用できない」。ウクライナ市民からは侵攻をやめないロシアへの疑念の声が上がった。2022年2月の侵攻開始後、戦時下の復活祭は5度目。ロシア軍の攻撃で外壁が損傷したことの