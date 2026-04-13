軽自動車並みの価格で選べるコンパクトカーの魅力日常の移動手段としてクルマを選ぶ際、取り回しのしやすさや維持のしやすさを重視する人は少なくありません。そうしたニーズに応える存在として、コンパクトカーは安定した人気を保っています。その中でもトヨタの「ヤリス」は、使い勝手の良さと効率性の高さを兼ね備えたモデルとして注目され続けています。【画像】超いいじゃん！ これが“軽バン価格”のトヨタ「新たなコン