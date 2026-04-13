■台風4号(シンラコウ) 【画像】台風進路・全国の天気 2026年4月13日12時40分発表13日12時の実況種別    台風大きさ    大型強さ    猛烈な存在地域    マリアナ諸島中心位置    北緯12度30分 (12.5度)東経148度25分 (148.4度)進行方向、速さ    北西 15 km/h (9 kt)中心気圧    905 hPa中心付近の最大風速 &#1