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■台風4号(シンラコウ) 【画像】台風進路・全国の天気 2026年4月13日12時40分発表13日12時の実況種別 台風大きさ 大型強さ 猛烈な存在地域 マリアナ諸島中心位置 北緯12度30分 (12.5度)東経148度25分 (148.4度)進行方向、速さ 北西 15 km/h (9 kt)中心気圧 905 hPa中心付近の最大風速