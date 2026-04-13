【台風情報】大型で猛烈な台風4号(シンラコウ) このあとの勢力と進路は 最大瞬間風速85メートル 今後の全国の天気を画像で 気象庁
■台風4号(シンラコウ)
2026年4月13日12時40分発表
13日12時の実況
種別 台風
大きさ 大型
強さ 猛烈な
存在地域 マリアナ諸島
中心位置 北緯12度30分 (12.5度)
東経148度25分 (148.4度)
進行方向、速さ 北西 15 km/h (9 kt)
中心気圧 905 hPa
中心付近の最大風速 60 m/s (115 kt)
最大瞬間風速 85 m/s (165 kt)
25m/s以上の暴風域 全域 165 km (90 NM)
15m/s以上の強風域 北東側 600 km (325 NM)
南西側 500 km (270 NM)
14日12時の予報
種別 台風
強さ 猛烈な
存在地域 マリアナ諸島
予報円の中心 北緯14度25分 (14.4度)
東経145度50分 (145.8度)
進行方向、速さ 北西 15 km/h (8 kt)
中心気圧 905 hPa
中心付近の最大風速 60 m/s (115 kt)
最大瞬間風速 85 m/s (165 kt)
予報円の半径 65 km (35 NM)
暴風警戒域 全域 230 km (125 NM)
15日9時の予報
種別 台風
強さ 非常に強い
存在地域 マリアナ諸島
予報円の中心 北緯15度50分 (15.8度)
東経144度35分 (144.6度)
進行方向、速さ 北西 ゆっくり
中心気圧 925 hPa
中心付近の最大風速 50 m/s (100 kt)
最大瞬間風速 70 m/s (140 kt)
予報円の半径 100 km (55 NM)
暴風警戒域 全域 290 km (155 NM)
16日9時の予報
種別 台風
強さ 非常に強い
存在地域 マリアナ諸島
予報円の中心 北緯18度05分 (18.1度)
東経143度25分 (143.4度)
進行方向、速さ 北北西 10 km/h (6 kt)
中心気圧 935 hPa
中心付近の最大風速 45 m/s (90 kt)
最大瞬間風速 65 m/s (130 kt)
予報円の半径 150 km (80 NM)
暴風警戒域 全域 350 km (190 NM)
17日9時の予報
種別 台風
強さ 強い
存在地域 小笠原近海
予報円の中心 北緯20度35分 (20.6度)
東経143度30分 (143.5度)
進行方向、速さ 北 10 km/h (6 kt)
中心気圧 950 hPa
中心付近の最大風速 40 m/s (80 kt)
最大瞬間風速 60 m/s (115 kt)
予報円の半径 185 km (100 NM)
暴風警戒域 全域 390 km (210 NM)
18日9時の予報
種別 台風
強さ 強い
存在地域 小笠原近海
予報円の中心 北緯23度20分 (23.3度)
東経144度30分 (144.5度)
進行方向、速さ 北北東 15 km/h (7 kt)
中心気圧 965 hPa
中心付近の最大風速 35 m/s (70 kt)
最大瞬間風速 50 m/s (100 kt)
予報円の半径 280 km (150 NM)
暴風警戒域 全域 480 km (260 NM)
■全国の天気を地方ごとに（画像）
画像はTBS NEWS DIG Powered by JNNより
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