現地４月12日に行なわれたプレミアリーグ第32節で、マンチェスター・シティはチェルシーと敵地で対戦。３−０で快勝した。この一戦で抜群の存在感を示したのが、10番を背負うラヤン・シェルキだ。スコアレスで迎えた51分、右ペナ角付近でボールを受けると、カットインから左足でクロスを供給。反応したニコ・オライリーのヘディング弾をお膳立てする。その６分後には、ボックス手前で寄せてきた相手をいなすと、巧みなフェ