マンＣ10番「あまりにも天才」。正確クロス＆技ありラストパスで２アシスト！ 「えげつないとこ差した」「普通にバグ」など脚光

マンＣ10番「あまりにも天才」。正確クロス＆技ありラストパスで２アシスト！ 「えげつないとこ差した」「普通にバグ」など脚光