マンＣ10番「あまりにも天才」。正確クロス＆技ありラストパスで２アシスト！ 「えげつないとこ差した」「普通にバグ」など脚光
現地４月12日に行なわれたプレミアリーグ第32節で、マンチェスター・シティはチェルシーと敵地で対戦。３−０で快勝した。
この一戦で抜群の存在感を示したのが、10番を背負うラヤン・シェルキだ。
スコアレスで迎えた51分、右ペナ角付近でボールを受けると、カットインから左足でクロスを供給。反応したニコ・オライリーのヘディング弾をお膳立てする。
その６分後には、ボックス手前で寄せてきた相手をいなすと、巧みなフェイントでもう１人をかわし、最後は左足のアウトサイドでラストパス。これを収めたマーク・ゲイが冷静にゴールに流し込んだ。
22歳のフランス代表MFが２アシストの大活躍。SNS上では、「バケモン」「えげつないとこ差した」「王様感半端ない」「普通にバグ」「意味わからんタイミングでパスしてんのやばくね」「圧倒的クオリティ」「あまりにも天才」などの声が上がった。
これでシェルキは今季のアシスト数を10に。勝点６差で首位アーセナルを追う２位シティで異彩を放っている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】シェルキが圧巻２アシスト！ 正確クロス＆技ありパス！
この一戦で抜群の存在感を示したのが、10番を背負うラヤン・シェルキだ。
スコアレスで迎えた51分、右ペナ角付近でボールを受けると、カットインから左足でクロスを供給。反応したニコ・オライリーのヘディング弾をお膳立てする。
その６分後には、ボックス手前で寄せてきた相手をいなすと、巧みなフェイントでもう１人をかわし、最後は左足のアウトサイドでラストパス。これを収めたマーク・ゲイが冷静にゴールに流し込んだ。
22歳のフランス代表MFが２アシストの大活躍。SNS上では、「バケモン」「えげつないとこ差した」「王様感半端ない」「普通にバグ」「意味わからんタイミングでパスしてんのやばくね」「圧倒的クオリティ」「あまりにも天才」などの声が上がった。
これでシェルキは今季のアシスト数を10に。勝点６差で首位アーセナルを追う２位シティで異彩を放っている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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