今季のアシスト数を10に伸ばしたシェルキ。(C)TOSHI TAKEYA（SOCCER DIGEST）

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　現地４月12日に行なわれたプレミアリーグ第32節で、マンチェスター・シティはチェルシーと敵地で対戦。３−０で快勝した。

　この一戦で抜群の存在感を示したのが、10番を背負うラヤン・シェルキだ。

　スコアレスで迎えた51分、右ペナ角付近でボールを受けると、カットインから左足でクロスを供給。反応したニコ・オライリーのヘディング弾をお膳立てする。

　その６分後には、ボックス手前で寄せてきた相手をいなすと、巧みなフェイントでもう１人をかわし、最後は左足のアウトサイドでラストパス。これを収めたマーク・ゲイが冷静にゴールに流し込んだ。
 
　22歳のフランス代表MFが２アシストの大活躍。SNS上では、「バケモン」「えげつないとこ差した」「王様感半端ない」「普通にバグ」「意味わからんタイミングでパスしてんのやばくね」「圧倒的クオリティ」「あまりにも天才」などの声が上がった。

　これでシェルキは今季のアシスト数を10に。勝点６差で首位アーセナルを追う２位シティで異彩を放っている。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

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