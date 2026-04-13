大食いタレント・ギャル曽根が１２日、テレビ東京系「最強大食い王決定戦２０２６春」でリポーターとして登場。自身が登場していたときとの変化にしみじみした。０５年の１９歳のときに「大食い王」で小籠包３・５キロを食べ、一躍名をとどろかせたギャル曽根。当時は「曽根菜津子」として登場し、茶髪に細身の体でガンガン食べる姿がこの日、再放送された。ギャル曽根はこの日、女性最強決定戦準決勝の鮭茶漬け競争にレポー