これまでランニングは、ストイックに自分を追い込み、タイムを削る「孤独なスポーツ」として語られることが多かった。しかし今、その景色は少しずつ変わっている。走ることは、速さや記録だけでなく、どんなシューズを選び、どんなコミュニティに集い、どんな時間を過ごすかまで含めて、自分らしいスタイルとして楽しまれるようになってきた。なぜ今、ランニングはここまでライフスタイルやカルチャーと結びつくようになったのか。